Cuba: Aniversario 20 del Contingente Médico «Henry Reeve»

La Habana.- El 19 de septiembre de 2005, el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, funda el Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve, en memoria del joven combatiente norteamericano, quien murió luchando por la independencia de Cuba, con el grado de general de brigada y solo 26 años de edad.

