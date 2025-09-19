19 de septiembre de 2025
Noticias aleatorias

Televisión Camagüey, Cuba

Canal provincial comunitario de Televisión en Camagüey, Cuba

Cuba: Aniversario 20 del Contingente Médico «Henry Reeve»

TV Camaguey01 minutos
Brigada médica cubano que partió a combatir la COVID-19 en Italia. Foto: AFP.

La Habana.- El 19 de septiembre de 2005, el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, funda el Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve, en memoria del joven combatiente norteamericano, quien murió luchando por la independencia de Cuba, con el grado de general de brigada y solo 26 años de edad.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas