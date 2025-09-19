19 de septiembre de 2025
El arte del tatuaje tiene un espacio en Camagüey (+fotos)

Camagüey- El Café Literario “La Comarca” se convirtió este viernes en el epicentro del arte corporal en Camagüey, acogiendo conferencias y presentaciones en vivo de talentosos artistas, como parte de la segunda edición de la Jornada Nacional de Arte Corporal Art Inkorpus.

Durante tres días los artistas participantes de varias provincias, realizarán sus diseños y competirán en las categorías de Old school, New school, realismo y blackwork.

La cita, que auspicia la Asociación Hermanos Saíz de Camagüey, es un espacio para promover el Arte del Tatuaje y el Body Art en todas sus expresiones y no solo celebra la creatividad y la expresión artística, sino también la responsabilidad que acompaña cada trazo de tinta. (Fotos: Victor Pando) 

