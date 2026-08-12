«Fidel por siempre»: la solidaridad con Cuba se reafirma en La Habana con más de 1.500 delegados de 63 países

La Habana.- La vocación solidaria de Cuba, como valor fundacional de la nación, fue reafirmada este miércoles durante el Foro de Solidaridad «Fidel por Siempre» , que reunió en La Habana a amigos de la Isla de diversas partes del mundo, en el contexto del I Coloquio Internacional «Fidel: legado y futuro».

Ante la presencia del Primer Secretario del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; del miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda; y del ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, Noemí Rabaza Fernández , vicepresidenta primera del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), destacó la dimensión internacionalista de la obra y el pensamiento del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

«Un brazo amigo y un corazón fraternal a todos los pueblos»

Al evocar las palabras del Padre de la Patria, Carlos Manuel de Céspedes, sobre la aspiración de Cuba a ser una nación grande y civilizada para tender «un brazo amigo y un corazón fraternal a todos los pueblos del mundo» , Rabaza Fernández subrayó que ese espíritu acompaña desde sus raíces la historia de la nación.

La solidaridad cubana, afirmó, se forjó en las luchas por la independencia y se nutrió del pensamiento de José Martí y del ideario de Fidel, quien entendió que el internacionalismo constituía una manera de saldar la propia deuda con la humanidad.

«Para Fidel, la liberación de Cuba nunca fue un proyecto aislado. La dignidad de la Patria estuvo siempre ligada a la dignidad de los pueblos del mundo, mientras la soberanía se convirtió en trinchera de ideas y escudo moral de la Revolución» , afirmó.

Esa concepción se expresa, dijo, en un internacionalismo «práctico y consecuente» : compartir lo que se tiene, incluso en condiciones de recursos limitados, y colocar al ser humano, su bienestar y su crecimiento espiritual en el centro de la obra revolucionaria.

La denuncia del bloqueo y el llamado a la solidaridad activa

Rabaza recordó que, desde el triunfo revolucionario de enero de 1959, Cuba debió enfrentar la hostilidad del Gobierno de Estados Unidos y sucesivas campañas dirigidas a aislar y estrangular el proceso revolucionario. Citó, en ese sentido, la Primera Declaración de La Habana y su llamado al deber de cada pueblo de solidarizarse con los pueblos oprimidos, colonizados o agredidos.

En otro momento de su intervención, denunció el impacto que tiene sobre la sociedad cubana el recrudecimiento de la política estadounidense contra la Isla y sostuvo que las medidas económicas, financieras y extraterritoriales encarecen el acceso a combustibles, medicamentos, alimentos, tecnologías y otros recursos necesarios para el desarrollo nacional.

Frente a ese escenario, señaló, Cuba continúa resistiendo y buscando alternativas, al tiempo que llamó al movimiento internacional de solidaridad a contribuir a la difusión de la verdad sobre el país, fortalecer las campañas contra el bloqueo y convertir la solidaridad en acciones concretas.

Entre las tareas planteadas mencionó la incorporación de nuevos sectores al movimiento de solidaridad, el aprovechamiento de espacios de cooperación internacional, el impulso al turismo solidario y la promoción de proyectos de cooperación que contribuyan a la transformación de la matriz energética cubana.

«Cuba no es una amenaza ni para Estados Unidos ni para ningún otro país» , afirmó, al destacar la labor internacional de la nación mediante el envío de médicos y maestros, y la formación de profesionales de diversas naciones.

El legado de Fidel en el centenario

Al aproximarse el centenario del natalicio de Fidel, la Vicepresidenta primera del ICAP convocó a mantener vivo su legado y a fortalecer la unidad y la solidaridad entre los pueblos, en un contexto internacional marcado —señaló— por profundas transformaciones geopolíticas, el avance de fuerzas de derecha y ultraderecha, y el incremento de las campañas de desinformación.

«Defender a Cuba significa también defender la causa de los pueblos y la vigencia de los principios de soberanía, solidaridad y justicia que han acompañado a la Revolución desde sus orígenes» , concluyó.

Desde Grecia: «El imperialismo no es invencible»

El Partido Comunista de Grecia (PCG), en la figura de Giorgios Marinos , miembro del Buró Político de su Comité Central, manifestó el respeto al Comandante en Jefe y el apoyo al pueblo cubano en medio de la actual circunstancia de cerco energético y económico.

«Desde 1959, el PCG, incluso en condiciones de ilegalidad, entre cárceles y ejecuciones de los comunistas griegos, enarboló bien alto la bandera del internacionalismo proletario, apoyó la lucha armada de los revolucionarios cubanos, el derrocamiento de la dictadura de Batista, la victoria en Playa Girón, así como el proyecto de construcción socialista» , repasó el también diputado nacional del país mediterráneo.

Marinos fue contundente:

«El imperialismo no es invencible y la clase obrera, la fuerza revolucionaria de vanguardia y los pueblos tienen la fortaleza para derrotarlo, para construir el socialismo y para acabar con la explotación del hombre por el hombre» .

El dirigente griego contó sobre las grandes movilizaciones en Atenas y en decenas de otras ciudades de Grecia en solidaridad con Cuba, exigiendo el fin del bloqueo estadounidense y la eliminación de la Isla de la vergonzosa lista de Estados presuntamente patrocinadores del terrorismo.

Llamó a hacer escuchar cada vez más el grito de «manos fuera de Cuba» , así como las manifestaciones de apoyo al General de Ejército, Raúl Castro Ruz, de cara a la campaña mediática de la que es blanco.

«En Atenas, también se está conmemorando el centenario de Fidel» , aseguró.

Una agenda de solidaridad

El Foro de Solidaridad fue precedido por las presentaciones de libros como «Cuba: estampas de resistencia» , de los periodistas Luis Hernández Navarro y Jair Cabrera; y «El pensamiento político de Fidel» , de Renzo Llorente. Durante la jornada, la música y la poesía también acompañaron el homenaje al Comandante en Jefe, en un encuentro que combinó la reflexión política con el arte y la cultura.

Como parte de las actividades, se presentó el audiovisual «Fidel en el corazón» , de Cinesoft, y se realizó un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional con el pianista Frank Fernández, junto a la gala «La trova le canta a Fidel» en el Pabellón Cuba.