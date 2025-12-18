Rememoran en Cuba reencuentro de Los Cinco en La Habana

La Habana, 17 dic.- En el aniversario 11 del regreso a la patria de Gerardo Hernández, Antonio Guerrero y Ramón Labañino, Cuba rememora hoy el reencuentro de Los Cinco, como vaticinó el Comandante en Jefe Fidel Castro: «¡Volverán!».

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, evocó en X emotivos momentos de la llegada: el abrazo del General de Ejército Raúl Castro y de sus familias, la alegría popular y El Necio a coro con Silvio.

«Inolvidable bienvenida. Feliz aniversario», concluyó el jefe de Estado en su mensaje, a 11 años de que Gerardo, Antonio y Ramón fueran liberados como parte de un acuerdo humanitario alcanzado entre los Gobiernos de Estados Unidos y Cuba.

René González y Fernando González habían regresado al país en 2012 y 2014, respectivamente, habiendo cumplido sus condenas.

Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del PCC, señaló en la misma red social que el pueblo hizo suya la causa de Los Cinco, «muchas voces solidarias en el mundo la apoyaron y Raúl la llevó hasta su final victorioso un día como hoy».

Tras su arresto en 1998, Gerardo, Antonio, Ramón, René y Fernando sufrieron severas condenas en Estados Unidos, supuestamente por formar parte de una red de espionaje en ese país, cuando en realidad prevenían la realización de actos terroristas contra Cuba.

El 23 de junio de 2001 el Comandante en Jefe Fidel Castro aseguró que volverían a su tierra, y a medida que se dio a conocer el caso se fortaleció el movimiento de solidaridad a nivel internacional, exigiendo justicia.

Una vez en Cuba, Los Cinco recibieron la condición de Héroes de la República y la Orden Playa Girón.