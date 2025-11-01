Imagenólogos por la Excelencia

Camagüey- Al Servicio de Imagenología del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Manuel Ascunce Domenech de Camagüey, le caracteriza el elevado nivel profesional de especialistas y técnicos. Precisa la doctora Evelyn Álvarez Acosta, Responsable del Servicio de Imagenología en la principal institución de salud de la provincia, que cuenta con 9 especialistas cuya participación es fundamental en la preparación de los Residentes de la especialidad de Imagenología.

“Todas las mañanas se hace una consulta de ultrasonido hospitalizado a todos los pacientes que en las salas necesitan esta valoración para así hacer el diagnóstico certero y oportuno. También se tratan otras patologías como la tiroides y mamas que tienen su consulta programada, respectivamente. Tenemos las consultas de Ecografía doppler vascular que se ofrecen dos días a la semana y para ello contamos con la colaboración de especialistas de otras ramas médicas”, apunta el doctor Javier Estévez Benavides, Especialista de primer grado en Imagenología, quien en un periodo se desempeñó como jefe del servicio que ahora aspira a la Excelencia.

En sus áreas se realizan varios estudios que resultan imprescindibles para el diagnóstico del resto de las especialidades médicas. Poseen un equipamiento para realizar Rayos X, Ultrasonidos HD, Tomografía y Resonancia magnética. Alta tecnología que sufre las consecuencias del bloqueo estadounidense contra Cuba por la falta de partes y piezas.

Al respecto la doctora Evelyn Álvarez Acosta, Responsable Servicio de Imagenología, dice que con los recursos tecnológicos que disponibles responden a las necesidades.

Aunque también nos apoyamos en otras instituciones cercanas a nuestra región para poder darle solución a los casos que demandan, por ejemplo, una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética, en el caso de que esos equipos de alta tecnología presenten roturas o fallas técnicas, refirió.

El nombramiento del servicio como doctor José Miguel Arrieta Morales es gratitud y, al tiempo, inspiración para formar a los nuevos Imagenólogos de la provincia.

“Fue un emblemático médico camagüeyano que fundó la Cátedra de Imagenología en nuestra provincia y tuvo una participación muy activa en la formación de los profesionales dentro y fuera del país en esta rama de la Imagenología. Por eso estamos muy contentos, tratando de poner la máxima que él siempre decía de que el conocimiento que uno adquiere de sus profesores, de otros colegas… debe ponerlo al servicio de la salud de la población”, argumenta con orgullo la doctora Nidhessy Pagès Morales, Presidenta del Capítulo Provincial de Imagenología.

La jornada Territorial de Imagenología del 27 al 31 de octubre será la demostración del nivel alcanzado por esa especialidad en la provincia y, en particular, en el hospital Manuel Ascunce de Camagüey.