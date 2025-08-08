Ingresan nuevos abogados camagüeyanos al sistema jurídico cubano

Camagüey- En el salón de protocolo Nicolás Guillén Batista, ubicado en la emblemática Plaza de la Revolución Mayor General Ignacio Agramonte y Loynaz, se llevó a cabo la ceremonia de ingreso de la promoción de abogados de la provincia.

La acontecimiento reunió a familiares, amigos y colegas que celebraron el logro académico y profesional de los nuevos juristas, quienes han completado exitosamente su formación en Derecho.

Durante el acto, los abogados firmaron el acta de ética, un compromiso fundamental que todos los juristas deben cumplir en su ejercicio profesional. Este documento refleja los principios y valores que guiarán su práctica legal, enfatizando la importancia de la justicia y la integridad.

La celebración no solo simboliza un nuevo comienzo para estos profesionales, sino que también se erige como un homenaje a la lucha por la justicia y la equidad.

La ceremonia concluyó con un llamado a reafirmar el compromiso de los nuevos juristas con los principios éticos que caracteriza nuestra revolución.