Comienza en Camagüey la Semana hemisférica contra el mosquito Aedes aegypti

Camagüey- Del 4 al 9 de mayo la provincia de Camagüey participará activamente en la Semana de Acción Contra el Mosquito, una convocatoria regional impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La iniciativa, que moviliza a los países de las Américas, busca intensificar las estrategias de prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, el zika y el chikungunya, en un contexto donde las altas temperaturas y las lluvias favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti.

Las autoridades sanitarias locales confirmaron que las acciones incluirán actividades educativas, operativos de limpieza y jornadas de fumigación en los municipios de mayor riesgo epidemiológico.

El programa camagüeyano contempla, además la visita casa a casa por parte de trabajadores de la salud y promotores voluntarios, quienes verificarán la eliminación de posibles criaderos, como recipientes con agua estancada, neumáticos viejos y desagües obstruidos.

La MSc. Ana Isabel Abay Márquez, responsable del Departamento de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades (Prosalud) en la provincia, subrayó la importancia de la colaboración ciudadana: “Más del 70 % de los focos de cría se encuentran en patios y viviendas. Sin la participación activa de las familias, ninguna acción química o biológica será suficiente”.

La experiencia de años anteriores demuestra que cada acción local evita hospitalizaciones y salva vidas. Por eso, la convocatoria es clara, no dejar un solo recipiente destapado y hacer de la prevención un hábito cotidiano.

Camagüey responde así al llamado hemisférico, convencido de que la salud es una responsabilidad compartida. (Maykel Torres La Rosa/Radio Cadena Agramonte) (Foto: Tomada de Internet)