Serie Nacional: un boleto, tres destinos y un país en vilo

La Habana.- La 64 Serie Nacional de Béisbol entra hoy en otra jornada dramática: tres equipos pelean por un solo cupo a la postemporada, mientras otros afinan armas en una recta final rompecorazones.

El calendario aprieta y no concede respiros. Pinar del Río, con 38 victorias, amanece dueño del octavo puesto y del destino en sus manos: si vence hoy a Industriales y completa el pendiente ante Holguín —que domina 3-0 en el quinto episodio— sellará su pasaje a los playoffs.

Un tropiezo, sin embargo, puede resultar fatal.

Cienfuegos, también con 38 triunfos, se juega su última carta frente a Matanzas. Una victoria pondría contra las cuerdas a los Vegueros, obligados entonces a ganar todo lo que les resta, pues los Elefantes dominan la serie particular y se quedarían con el boleto en caso de empate.

Más atrás, pero aún con pulso, aparece Villa Clara. Los Leopardos suman 30 éxitos, aunque tienen 11 partidos pendientes. Su misión roza lo heroico: ganar al menos nueve o diez de esos desafíos. La ventaja: superaron a Pinar y Cienfuegos en los duelos directos, lo que les permitiría clasificar con igualdad de victorias.

Mientras tanto, Matanzas y Holguín se baten por el segundo lugar, que garantiza un boleto directo a la próxima Liga Élite. Las Tunas, sólida y constante, ya aseguró el primer puesto. Mayabeque (cuarto) y Industriales (quinto) se cruzarán en cuartos de final, mientras Artemisa espera rival desde la sexta posición y Sancti Spíritus, séptimo, aguarda al segundo clasificado.

La víspera, en el estadio 5 de Septiembre, Matanzas venció 6-5 a Cienfuegos y recuperó la segunda plaza. Un doble impulsor de Hanyelo Videt en el sexto episodio inclinó la balanza, apoyado por el trabajo monticular de Silvio Iturralde y el cierre de Noervys Entenza. Los Elefantes pagaron caro cuatro errores defensivos.

En el Capitán San Luis, Industriales y Pinar del Río dividieron honores. Los azules ganaron el partido sellado 15-9, con jonrones de Yasiel Santoya y Yaser Julio González, resultado que les aseguró el quinto puesto y el cruce ante Mayabeque.

A segunda hora, los Vegueros se impusieron 6-5 con dos cuadrangulares de Alexei Ramírez, incluido el decisivo en el final; el veterano se convirtió esta semana en el único jugador con más de mil hits y 100 vuelacercas en Series Nacionales y Grandes Ligas.

Por último, en Ciego de Ávila, Villa Clara mantuvo viva su esperanza al derrotar 6-5 a los Tigres. Osmán Carucho y Jonathan Bridón se fueron para la calle en un duelo que mantuvo encendida la llama leopardina.

Hoy no hay margen para el error. La pelota, caprichosa y solemne, dictará sentencia.