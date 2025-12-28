Destaca Primer Ministro desempeño de la agricultura urbana durante más de tres décadas

La Habana.- El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, reconoció el desempeño de la agricultura urbana en el fomento de una cultura alimentaria y nutricional de la población.

El mensaje de felicitación, leído por el vice primer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca durante la celebración en Pinar del Río del acto nacional por el aniversario 38 de creado ese movimiento, reconoce el actuar de productores y familiares en el propósito de materializar el extensionismo agrario y agroecológico.

Marrero Cruz definió de oportuna y enriquecedora la indicación del general de ejército Raúl Castro que posibilitó el nacimiento de la agricultura urbana el 27 de diciembre de 1987.

Encabezada por el doctor Adolfo Rodríguez Nodals y un grupo de expertos, la iniciativa pobló de jardines de hortalizas las ciudades cubanas.

El movimiento ocupa hoy 20 000 hectáreas en la nación y suma huertos intensivos, parcelas y patios familiares.

Es un movimiento que ha demostrado su validez, su cercanía a la familia, subrayó Tapia Fonseca y agregó que en el país se recuperan los grandes organopónicos y surgen nuevas parcelas que aportan alimentos a las comunidades.

Productores y estructuras productivas fueron reconocidas en el acto que declaró a las provincias de Pinar del Río, Artemisa y Sancti Espíritus como las más destacadas.