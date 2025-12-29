Camagüey- La XIX edición de la Feria de Jóvenes Creadores «Golpe a Golpe» clausuró su programa este 28 de diciembre, reafirmándose como un puente esencial entre generaciones y un espacio vital de reflexión sobre la cultura nacional.

Del 22 al 28 de diciembre, la provincia de Camagüey acogió este evento, organizado por el proyecto sociocultural homónimo, que funcionó como un foro integral que combinó análisis teórico, diálogo intergeneracional y una amplia muestra del talento emergente de la isla.

Uno de los momentos destacados del programa fue un conversatorio especial protagonizado por Yunielkis Naranjo, director del Proyecto Golpe a Golpe, y Aymee Amargós, periodista cultural de Televisión Camagüey. Ambos compartieron sus experiencias tras participar en un enriquecedor intercambio cultural en Chile, dialogando sobre el impacto de este tipo de colaboraciones en el arte y el periodismo.

La agenda de la feria también incluyó sesiones teóricas y los tradicionales cursos de invierno de diversas especialidades artísticas, completando una oferta formativa dirigida a los creadores noveles.

La clausura estuvo cargada de emociones con la entrega del Premio Nacional «Un Kapricho Creativo», que en esta edición demostró su alcance con la participación de creadores de provincias como Pinar del Río, Granma y Ciego de Ávila.

Asimismo, se realizó el reconocimiento al talento emergente en diversas categorías, premiando el trabajo de los jóvenes artistas más destacados del evento.

La feria, que se desarrolló en diversas locaciones de la provincia, es una iniciativa consolidada del proyecto «Golpe a Golpe». Este evento funciona simultáneamente como taller de formación, espacio de debate y puente generacional, cumpliendo un rol activo en la formación de los artistas jóvenes y en la orientación de su obra dentro de los cauces de la tradición y la historia nacional que el propio evento se encarga de destacar y revitalizar.