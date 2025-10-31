Díaz-Canel rememoró simbolismo de arribo de ayuda venezolana

La Habana.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rememoró los 25 años del Convenio Integral de Cooperación entre Cuba y Venezuela, hecho que coincidió con el arribo de ayuda humanitaria del gobierno bolivariano tras el paso del huracán Melissa.

«La llegada a Cuba (este jueves) de la ayuda incondicional e inmediata de la hermana Venezuela, ha coincidido con el primer cuarto de siglo del Convenio Integral de Cooperación, ejemplar legado solidario de Fidel Castro) y Chávez (Chávez)», recordó el mandatario en redes sociales.

El primer cargamento de ayuda humanitaria enviado por el Gobierno venezolano arribó la víspera a Santiago de Cuba, como respuesta inmediata por los daños ocasionados por el huracán Melissa, en un gesto de profunda solidaridad.

Un vuelo de Conviasa, procedente del aeropuerto de Maiquetía en Caracas, aterrizó en el aeropuerto internacional ‘Antonio Maceo’ con materiales médicos, alimentos no perecederos y recursos para la reconstrucción de viviendas e instituciones.

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, quien encabezó la entrega, afirmó que «no se trata de una donación de caridad, sino de un acompañamiento entre pueblos hermanos que comparten historia, lucha y esperanza».

La llegada de esta ayuda coincide con la conmemoración del aniversario 25 del Convenio Integral de Cooperación Cuba–Venezuela, firmado el 30 de octubre del año 2000 por los comandantes Fidel Castro Ruz (1926-2016) y Hugo Chávez Frías (1954-2013), y que ha sido desde entonces símbolo de hermandad latinoamericana.