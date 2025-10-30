Camagüey- Una de las principales transformaciones de la enseñanza universitaria en los inicios de la Revolución fue el Movimiento de Alumnos Ayudantes. Labor que hoy se mantiene al adecuarse a los dinámicos cambios del sector en el país.

La estrategia, elemento clave dentro de la educación superior, fortalece los vínculos entre estudiantes y docentes.

El movimiento incluye a educandos de elevado aprovechamiento, distinguidos por presentar ritmos de asimilación más rápidos, así como aptitudes favorables para el aprendizaje de alguna disciplina específica del plan de estudio.

Esta iniciativa, integrada por universitarios comprometidos, tiene como misión fundamental brindar apoyo pedagógico a sus compañeros, ayudar en el campo de la investigación académica y con un íntegro trabajo adquirir mayor conocimiento. Además, refuerza valores en los estudiantes y ayuda a que asuman la responsabilidad de la carrera.

«Empecé en el Movimiento de Alumnos Ayudantes cuando cursaba el tercer año de la carrera de Periodismo en la asignatura Psicología Social; rama que era interés de toda la vida. Ya al saber que en tercer año tenía una asignatura afín pues me alentó a ayudar”, explica Nolber López García, alumno de cuarto año de periodismo.

Para Nolber esta oportunidad llegó no solo por su desenvolvimiento, sino también por la visión de su profesora Flora. “Ella vió en mí el interés, el conocimiento sobre la literatura de Psicología Social, la aptitud y actitud por la asignatura y fue cuando decidió que fuera su alumno ayudante. Actualmente voy a seguir impartiendo la asignatura junto con la profe Flora y me sumo a la materia de Formación Pedagógica”, comenta el futuro periodista.

El Movimiento de Alumnos Ayudantes promueve valores esenciales como la solidaridad, la disciplina, el respeto y el liderazgo; elementos que enriquecen la formación integral del estudiantado y fomentan un ambiente de colaboración y participación activa.

Este proyecto continúa expandiéndose y adaptándose a los nuevos desafíos educativos, incorporando metodologías innovadoras para fortalecer la enseñanza educativa. Convirtiéndose en una herramienta indispensable para lograr una educación inclusiva y de calidad, basada en el trabajo colectivo y la responsabilidad compartida.