IA,TICs y economía en el Día de las mujeres y las niñas en la ciencias

Naciones Unidas.- Los vínculos entre inteligencia artificial (IA), ciencias sociales y economía para un futuro inclusivo al sector femenino centra la jornada global por Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, que se celebra cada 11 de febrero.

Debemos asegurarnos de que todas las niñas puedan imaginar un futuro en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y que todas las mujeres puedan prosperar en su carrera científica es el mensaje del Secretario General de la ONU António Guterres por la fecha, instituida desde 2025.

Bajo el lema Aprovechar las sinergias entre la IA, las ciencias sociales, las STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y el sistema financiero: construir un futuro inclusivo para las mujeres y las niñas, la jornada hace un llamado a que ante el aumento de las desigualdades sociales, existen cuatro pilares para acelerar un desarrollo inclusivo y sostenible.

La inteligencia artificial ofrece potentes herramientas para el análisis de datos, los diagnósticos de salud, la modelización del clima, entre otros. Sin embargo, sin la adopción de medidas concretas en la gestión de la IA, existe el riesgo de que sus beneficios no lleguen a las mujeres y las niñas, reflexiona el comunicado.

Los conocimientos de las ciencias sociales han de ser la base para diseñar políticas equitativas, fomentar la participación de la comunidad y desarrollar estrategias de cambio de comportamiento, garantizando así que las innovaciones en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y en inteligencia artificial lleguen a los grupos marginados.

Las disciplinas STEM proporcionan las habilidades técnicas necesarias para desarrollar, implementar y mantener soluciones de inteligencia artificial, al tiempo que fomentan la igualdad de género en los equipos de investigación.

Por su parte, los mecanismos financieros, como la inversión de impacto, la financiación combinada y los fondos con perspectiva de género, liberan capital para ampliar las innovaciones lideradas por mujeres y para financiar de forma sostenible la educación, la investigación y el desarrollo (I+D).

A juicio de los expertos, si se combinan estos cuatro ámbitos, se pueden eliminar las barreras existentes, reducir la brecha de género en las competencias digitales, impulsar las empresas emergentes dirigidas por mujeres, promover una gobernanza de la IA que tenga en cuenta las cuestiones de género y movilizar fondos que incluyan la inclusión social como indicador de rendimiento.

En la actualidad, las mujeres representan menos de un tercio de la comunidad investigadora en todo el mundo, según la UNESCO. Cerrar esta brecha de género no es solo una cuestión de justicia, sino que es esencial para la calidad, la relevancia y el impacto de la ciencia, la tecnología y la innovación. El evento, de un día de duración, se centra en las nuevas tecnologías emergentes y sus implicaciones para la igualdad de género.

La Asamblea General declaró el 11 de febrero Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia en reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y la tecnología.

En su resolución del 22 de diciembre de 2015, la Asamblea aprobó una resolución que proclamaba este Día Internacional y alababa las iniciativas llevadas a cabo por la UNESCO, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), la UIT) y otras organizaciones competentes para apoyar a las mujeres científicas y promover el acceso de las mujeres y las niñas a la educación, la capacitación y la investigación en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.