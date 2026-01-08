Casa de las Américas de Cuba convoca a defender paz regional ( + VIDEO)

La Habana.- El centro Casa de las Américas, ubicado en esta capital, denunció hoy la agresión militar contra Venezuela y convocó a la defensa de la paz y la soberanía de Nuestra América.

La institución cultural recordó a través de una declaración oficial en redes sociales, que el pasado 3 de enero la tranquilidad regional fue quebrada por un ataque estadounidense a Venezuela y el posterior secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Defender a Venezuela hoy es defender la soberanía de todos los pueblos y el derecho a un futuro sin guerras en nuestra América, afirmó la institución.

El texto advirtió que tras la ofensiva inicial se anuncian amenazas de saqueo contra los recursos venezolanos y posibles acciones contra otros países, lo que representa un peligro para la estabilidad y la autodeterminación de la región.

En estas circunstancias, el centro exigió la liberación inmediata e incondicional de Maduro y de su esposa, el cese de toda injerencia extranjera y el respeto pleno a la soberanía del pueblo de esa nación latinoamericana.