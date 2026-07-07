Se extiende Cine en los Barrios a comunidades como propuesta del verano

Camagüey- Aunque la sala oscura ofrece una atracción indiscutible, la pantalla móvil permite disfrutar de una variada oferta fílmica y debates que enriquecen el camino cinematográfico.

Cine en los barrios es una de las áreas de trabajo del Proyecto Sociocultural Golpe a Golpe que, durante el verano, se extiende a las comunidades y lugares distantes de Camagüey.

Llegó hasta el reparto La Zambrana, donde los residentes apreciaron la película Nora, dirigida por Roly Peña. Una muestra en coordinación con el Centro Provincial del Cine.

Como parte de la iniciativa, también se exhiben otros productos audiovisuales como cortos, animados cubanos, videoclips y materiales premiados en el Almacén de la Imagen. En cada filme, el público valora las posibilidades creativas con esa gama de luces, colores y emociones. Se abona el camino para el reconocimiento del cine como expresión artística.

Cine en los barrios rescata el espíritu de acercamiento fílmico, esencialmente con niños y jóvenes. Las comunidades se transforman en escenarios para la cultura cinéfila.

Experiencia que acerca imágenes y sonidos a los espectadores en una gran pantalla, los sensibiliza ante la belleza y los conecta con el séptimo arte.