Un espacio para la poesía y la música en el Café Nuevo Mundo

Camagüey- Cada viernes, el Café Nuevo Mundo se convierte en el escenario de la peña literaria “Entre Música y Poesía”. En esta ocasión, el encuentro rindió homenaje al poeta Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, conocido como El Cucalambé, en el aniversario 197 de su nacimiento, como parte de las celebraciones de la recién concluida Jornada Cucalambeana en Las Tunas.

La velada fue un viaje a través de las raíces culturales cubanas, donde la música y la palabra se dieron la mano. Las voces de Yisel Acosta y Yemán Arias interpretaron boleros y sones de autores como Pedro Junco, Eduardo Sosa y Juan Formel, mientras que la poesía del invitado especial Sergio Morales llenó el ambiente de serenidad y tradición.

El nombre de El Cucalambé resuena con fuerza en la décima cubana, pues el más alto galardón de este género en el país lleva su nombre. En la edición más reciente del certamen, dos camagüeyanos fueron reconocidos: Domingo Peña y Leoneski Buquet, este último merecedor de la primera mención por su obra “Cuarta Pared”, una colección de décimas que cautivó al jurado.

Asimismo, el escritor Jesús Zamora fue distinguido con el Premio Colateral en el concurso de glosas Canto alrededor del Punto 2026, certamen dedicado este año a la figura de José Martí.

La cita, auspiciada por el Centro del Libro en Camagüey y conducida por Evelin Quei, no solo recordó la figura inseparable de El Cucalambé, sino que invitó a los presentes a hacer una pausa en la rutina cotidiana. Con música en vivo, clásicos de la cancionística cubana y la emoción de los versos, la peña se convirtió en un espacio para reconectar con el arte que todos llevamos dentro, cerrando así una semana más con el alma llena de cultura.