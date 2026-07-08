Pintan, escriben y transforman: así es la exposición «Conciencia Verde» en Camagüey (+ audio y foto )

El evento se llevó a cabo en la sede de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales de Camagüey, ubicada en la céntrica calle Maceo; en este sitio se dieron cita niños del proyecto «Pequeños Soñadores», diseñadores gráficos y miembros de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales.

Este concurso es una iniciativa infanto-juvenil auspiciada por la ACTAF que integra a niños autistas y de escuelas especiales, demostrando que el arte y la creatividad no conocen barreras. Esta inclusión es uno de los pilares fundamentales del concurso, que ha logrado trascender fronteras, extendiéndose a países como Francia, donde se han llevado a cabo exposiciones similares.

David González Pérez, diseñador gráfico, expuso a la Redacción Digital de Telvisión Camagüey, sus impresiones de la muestra.

Las obras presentadas en esta edición abarcan dos modalidades: Literatura y Artes Visuales. Los pequeños artistas han plasmado en sus creaciones su visión del mundo y su deseo de protegerlo, ofreciendo una perspectiva única y refrescante sobre la necesidad de cuidar nuestro entorno. Cada dibujo, poema o relato es un testimonio del compromiso de las nuevas generaciones con la sostenibilidad y el respeto por la naturaleza.

Durante la inauguración, los organizadores destacaron la importancia de fomentar en los niños valores que promuevan un estilo de vida más responsable y consciente. «La educación ambiental debe comenzar desde temprana edad. A través de este concurso, buscamos inspirar a los niños a convertirse en agentes de cambio», afirmó Odalys Marrero, Presidenta Provincial de la Filial ACTAF Camagüey y una de las coordinadoras del evento. A su vez, es importante señalar la labor de Isel Cano Tamayo, Instructora de Arte y motor impulsor del proyecto «Pequeños Soñadores».

La exposición no solo es una plataforma para mostrar el talento de los jóvenes artistas, sino también un espacio para reflexionar sobre los desafíos ambientales que enfrenta el planeta. Al observar las obras, los asistentes son invitados a meditar sobre su propia relación con la naturaleza y el impacto que sus acciones tienen en el medio ambiente.

«Conciencia Verde» no es solo un concurso; es un movimiento que empodera a los niños para que sean defensores de la naturaleza. Así, la Exposición «Conciencia Verde» se erige como un faro de esperanza, recordándonos que el cambio comienza en casa y que cada pequeño gesto cuenta. Con cada trazo de pintura y cada palabra escrita, los infantes nos muestran que su voz es poderosa y que están listos para liderar el camino hacia un mundo más verde y consciente.