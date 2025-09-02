Santacruseños iniciaron nuevo curso escolar

Camagüey- Con la participación de estudiantes, docentes, familias y autoridades locales, Santa Cruz del Sur dió inicio al curso escolar 2025–2026 con un acto municipal celebrado en la Escuela Primaria Ignacio Agramonte Loynaz.

La jornada estuvo dedicada al centenario del natalicio de Fidel Castro, al 95 aniversario de Raúl Castro y al 9no Congreso del Partido Comunista de Cuba, en un ambiente marcado por el entusiasmo colectivo y el compromiso con la educación.

Desde temprano, las calles se tiñeron nuevamente de azul, rojo y blanco, reflejo del regreso escolar que moviliza a toda la comunidad. Uniformes, pañoletas al viento y mochilas marcaron el pulso de una jornada que, más allá del entusiasmo visible, abre una nueva etapa que exige esfuerzo compartido. La actividad central incluyó presentaciones culturales a cargo de la Colmenita “Rayitos de Amor”, cuya puesta en escena aportó alegría y sentido pedagógico, en un contexto donde la escuela y sus actores enfrentan retos concretos para garantizar que cada niño y joven avance en su formación con acompañamiento, recursos y compromiso.

Durante el acto se reconoció la labor de docentes destacados con la entrega de la medalla “Distinción por la Educación Cubana”, y se agradeció el apoyo de empresas locales que contribuyeron al aseguramiento del curso, entre ellas la Empresa Pesquera Industrial “Algérico Lara Correa”, CULTISUR y la Empresa Cañera “Cándido González Morales”. Estos gestos consolidan la articulación entre sectores en función del desarrollo educativo en el territorio.

La participación estudiantil tuvo un papel central, con intervenciones que reflejaron el compromiso de los pioneros con el aprendizaje y los valores patrios. También se escucharon palabras en representación de las familias, reafirmando la integración entre escuela, hogar y comunidad como base para la formación del educando. La jornada transcurrió entre expresiones de alegría, organización y sentido de pertenencia.

Al cierre, la MsC. Silvia Torres Victor, Directora General de Educación en el municipio, pronunció las palabras centrales del acto, destacando el papel de los educadores en la construcción del futuro. Con la interpretación de “Mi colegio querido” como despedida, concluyó una jornada que marca el inicio de un nuevo ciclo lectivo en Santa Cruz del Sur, donde la educación continúa siendo tarea compartida y esperanza cotidiana.