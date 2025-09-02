Florida acogió cierre provincial de la etapa estival

Florida- El municipio de Florida se convirtió en el escenario perfecto para el acto provincial de despedida del verano, un evento que reunió a cientos de familias en un ambiente festivo y lleno de alegría.

Entre música, actividades recreativas para todas las edades y una variada oferta gastronómica, los asistentes disfrutaron de un día inolvidable que celebró el cierre de la etapa estival.

Las máximas autoridades de la provincia intercambiaron con el público floridano, el cual disfrutar de diversas presentaciones artísticas, incluyendo música en vivo de talentos locales, así como espectáculos de danza que animaron a grandes y pequeños. Además, se instalaron áreas recreativas con juegos y actividades deportivas, garantizando diversión para todas las edades.

El acto provincial de despedida del verano en Florida no solo fue una celebración de la etapa estival, sino también un espacio para fortalecer los lazos comunitarios y promover la cultura local.