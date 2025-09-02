Inicio del curso escolar en Sibanicú: homenaje al centenario de Fidel Castro

Camagüey- La inauguración del curso escolar constituye un evento de trascendental importancia para toda la familia cubana. Más de 97 mil estudiantes de las diferentes enseñanza celebraron hoy el inicio del período lectivo 2025-2026, que estará dedicado a los 100 años del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Por sus buenos resultados en procesos educativos y pioneriles, la escuela primaria Rescate de Sanguilí en el municipio Sibanicú fue la sede del acto provincial por el comienzo del período lectivo 2025-2026 en Camagüey.

Las palabras del pionero Liandis Pérez ratificaron el compromiso de los alumnos con el estudio mientras que la directora provincial de Educación, Loreley Suárez Capdevilla significó que a pesar de limitantes económicas, se trabaja para garantizar el desarrollo con éxito del proceso docente-educativo.

Durante la jornada se reconocieron a maestros, familias, organismos y empresas del municipio destacadas en los preparativos del nuevo curso escolar.

Con solo el 75 por ciento de la cobertura docente completada, el reto está en mantener las alternativas necesarias para garantizar la presencia de un maestro en cada aula.

Según la directora provincial de educación, está disponible la base material de estudio, el transporte para estudiantes internos, el abasto de agua, la alimentación y otros recursos necesarios, en una etapa marcada por el tercer perfeccionamiento de la educación.