Más de 30 heridos por accidente en mitin electoral en México

Los servicios de emergencia del Estado de México reportaron el domingo más de 30 los heridos provocados por la caída de una lona sobre los asistentes a un mitin de cierre de campaña del candidato del partido Morena a la presidencia del municipio de Xonacatlán, Alfredo González González.

El techo de lona cedió debido a las fuertes ráfagas de viento y terminó cayendo sobre las más de 500 personas congregadas en el lugar, lo que generó un estado de pánico, sin que se reportaran lesiones graves, sino solo algunas personas con contusiones, raspones y hematomas sin consideración.

El candidato Alfredo González difundió un mensaje en sus redes sociales expresando su pesar por lo sucedido y manifestando que tanto él como su equipo se mantendrán al tanto de todo lo que necesiten los damnificados en el suceso; la mayoría personas de la tercera edad que, afortunadamente, no tienen peligro para su vida.

“Lamento mucho lo acontecido, fue algo que sucedió de manera natural, no nos los esperábamos, me siento consternado por lo que pasó, pero les quiero decir que no los vamos a dejar solos, estamos al pendiente de todas las personas que sufrieron algún incidente y los vamos a acompañar”, afirmó el candidato del partido Morena.

Según informes médicos, fueron atendidas 32 personas por lesiones leves “de las cuales, ninguna pone en riesgo su vida hasta este momento. Nosotros acorde a la valoración que hacemos, las clasificamos como prioridad verde, que quiere decir que no es necesario trasladarlas a un hospital que pueden ser atendidas aquí”.