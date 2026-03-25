Ofrece servicios a actores económicos UIC Camagüey

Camagüey- La Unión de Informáticos de Cuba (UIC) en Camagüey es una de las organizaciones no gubernamentales más activas y colaborativas de la provincia. Tiene variadas misiones para favorecer la transformación digital de la sociedad, entre las cuales destacan las vinculadas a los actores económicos del sector estatal y el privado.

La UIC camagüeyana exhibe una década de quehacer colaborativo para contribuir al desarrollo local desde la transformación digital. Los actores económicos, tanto estatales como particulares, pueden acceder a servicios virtuales o de manera presencial en la sede de la UIC en la ciudad de Camagüey…

“Siempre estamos dispuestos a ayudar porque nuestro objetivo es ese, lograr transformar digitalmente la sociedad”, asegura Niurisleidy Reyes Piloto, Vicepresidenta UIC Camagüey. “Como es el caso de cursos de preparación individual o colectiva de temas relacionados con la seguridad informática, la administración de red, el uso de las plataformas digitales, el comercio electrónico, también sobre el uso de canales de pago electrónicos. Igualmente, elaboramos en conjunto con las entidades las estrategias de transformación digital de sus procesos”. Añade la vicepresidenta de la UIC en Camagüey, que también tienen un espacio de colaboración para la creación de nuevos proyectos informáticos para la web o aplicaciones para móviles.

El proyecto de desarrollo local Colab, principal emprendimiento de la Unión de Informáticos de Cuba en Camagüey, se diseñan y desarrollan plataformas digitales, herramientas tecnológicas y proyectos innovadores que responden a necesidades concretas del territorio camagüeyano

De esta forma, la Unión de Informáticos de Cuba (UIC) en Camagüey promueve la innovación y el compromiso social como pilares del desarrollo.