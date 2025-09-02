Chequean autoridades de la provincia inicio del curso escolar 2025-2026

Camagüey- Las principales autoridades partidistas, de gobierno y del sector de la Educación en Camagüey chequearon la víspera el inicio del curso escolar 2024-2025. El recorrido priorizó los centros internos de carácter provincial.

Con una matrícula de más de 320 estudiantes la Escuela de Profesores de educación Física abrió sus puertas este lunes, como las 690 de toda la provincia. Hasta allí llegaron las principales autoridades de la provincia, encabezadas por Walter Simón Noris, Primer Secretario del PCC en el territorio, .

Durante su estancia se preocupó por las principales problemáticas, alimentación y la cobertura docente.

En su vista a la escuela pedagógica dialogó con los futuros maestros camagüeyanos, quienes ratificaron la importancia de los educadores para el país. Por otra parte, el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas cumplió este primero de septiembre 49 años, hasta allí llegaron los dirigentes quienes sugirieron trabajar en el mantenimiento del centro y elevar indicadores docentes para celebrar el aniversario 50 el próximo año.

Con solo el 75% de la cobertura docente completada, el reto de la educación camagüeyana en el presente curso está en mantener las alternativas necesarias para garantizar la presencia de un maestro en cada aula.

Según la directora provincial de Educación, está disponible la base material de estudio, el transporte para estudiantes internos, el abasto de agua, la alimentación y otros recursos necesarios, en una etapa marcada por el tercer perfeccionamiento de la educación.