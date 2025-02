Camagüey en la lucha contra las ITS

Camagüey- Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) muestran un alarmante incremento en Camagüey, con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)como lider de la tendencia.

Yadira Betancourt Camargo, especialista en medicina interna y coordinadora provincial de atención a pacientes con VIH Sida, revela que se han detectado 2233 casos desde el inicio de la epidemia. Actualmente, 1640 personas viven con el virus en la provincia. En 2024, se registraron 135 nuevos diagnósticos, y en lo que va del año, siete más.

La Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) emerge como una herramienta clave. Este medicamento, destinado a personas con alto riesgo de contraer VIH, reduce significativamente la probabilidad de infección al bloquear la entrada del virus en las células. Su efectividad depende de la adherencia al tratamiento.

Contraer una ITS impacta profundamente la vida y la salud. Cuando no son tratadas pueden causar complicaciones graves: enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad, embarazo ectópico, dolor crónico, ciertos tipos de cáncer (cérvix, ano, pene) e incluso aumentar el riesgo de contraer VIH.

El VIH ataca el sistema inmunológico, destruyendo las células CD4 (linfocitos T) que ayudan a combatir infecciones. Sin tratamiento, esto puede llevar al SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida). Los tratamientos antirretrovirales (TAR) han transformado el manejo del VIH, permitiendo vidas largas y saludables. Estos medicamentos reducen la carga viral, impidiendo la transmisión. Sin embargo, el TAR debe tomarse de por vida y puede tener efectos secundarios.

Además del VIH, otras ITS comunes son la sífilis (que puede dañar órganos vitales si no se trata); la gonorrea (que puede causar infertilidad); el condiloma (verrugas genitales causadas por el VPH) y las hepatitis B y C (que pueden causar daño hepático crónico). El rango de edad de los afectados es amplio, con un aumento preocupante entre jóvenes, vinculado al inicio temprano de la actividad sexual, la falta de información y el uso inconsistente de métodos de barrera.

Las redes de la sociedad civil y el programa de control de ITS implementan campañas como «Comienza ya«. El objetivo es informar sobre prevención, tratamiento y la importancia del diagnóstico temprano. Se destaca que muchas ITS son curables, mientras que otras, como el VIH y la hepatitis B, requieren manejo crónico.

La situación exige un esfuerzo conjunto, desde la promoción de la educación sexual integral hasta la ampliación del acceso a pruebas y tratamientos, para frenar la propagación de las ITS y proteger la salud de la población camagüeyana.