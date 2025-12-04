Avanza vacunación contra el VPH en Santa Cruz del Sur

Santa Cuz del Sur- La campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) en Santa Cruz del Sur, en curso desde el pasado 12 de noviembre, ha logrado inmunizar hasta la fecha a 110 niñas en 32 centros escolares, lo que representa un 71 % de cobertura del universo previsto de 160, aproximadamente.

La estrategia forma parte del programa nacional que introduce la vacuna Cecolin, recomendada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para prevenir el cáncer cervicouterino, una de las principales causas de muerte en mujeres a nivel mundial.

La aplicación se concentra en niñas de nueve años, siguiendo el esquema escolar establecido por el Ministerio de Salud Pública. El efecto de la vacuna es mayor si se administra antes del inicio de la vida sexual, ya que actúa antes de una posible exposición al virus.

Autoridades locales de la salud destacan la coordinación con el sector educativo, que ha garantizado la presencia de personal médico y de enfermería, junto a las condiciones necesarias, en cada uno de los vacunatorios habilitados en los propios centros escolares. Así también la preparación de espacios certificados para la observación posterior a la aplicación, y la previa aprobación de los padres.

La experiencia de Santa Cruz del Sur se suma al esfuerzo nacional que prevé vacunar a más de 68 000 niñas durante el curso escolar 2025-2026, en línea con los objetivos globales de la OMS de alcanzar una cobertura del 90 % en la población femenina de 15 años para 2030.