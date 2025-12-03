EN VIDEO: Actualización sobre la situación del Sistema Eléctrico Nacional

La Habana.- El sistema eléctrico nacional restableció su conexión con el occidente cubano. Desde el mediodía de este miércoles, los territorios desde Mayabeque hasta Pinar del Río volvieron a recibir energía por las redes de transmisión.

Estas provincias quedaron sin servicio de electricidad, en la madrugada, tras la falla reportada en una de las líneas de 220 kilovoltios, que enlaza a la termoeléctrica Ernesto Guevara de la Serna, de Santa Cruz del Norte, con Matanzas.

