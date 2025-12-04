Presentan al jurado del XLVI Festival de Cine de La Habana

La Habana.- Los integrantes del jurado de XLVI Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que acoge 114 cintas en concurso, se presentaron hoy en el Salón Vedado del Hotel Nacional de Cuba.

La directora del Festival, Tania Delgado, agradeció la participación de esas relevantes figuras de la cinematografía latinoamericana y del mundo, y los invitó a “disfrutar” de la selección de películas en competencia.

A continuación, Prensa Latina reproduce la lista de integrantes del jurado:

Jurado de largometraje de ficción:

Diego Corsini, de Argentina (presidente)

Thiago Lacerda, de Brasil

Elena Villarreal, de España

Omar Valiño, de Cuba,

Jurado de ópera prima:

Ignacio Catoggio, de Argentina (presidente)

Jean-Christophe Berjon, de Francia

Maritza Ceballos, de Cuba

Jurado de cortometrajes:

Lourdes De Los Santos, de Cuba (presidenta)

Milena Fiore, de Italia

Fernando Mateo, de Argentina

Jurado de documentales:

Elizabeth Rodríguez, de México (presidenta)

Martín Alberto, de Argentina

Gloria Rolando, de Cuba

Jurado de animación:

César Cabral, de Brasil (presidente)

Darmillamey Mendoza, de Honduras

Adanoy Lima, de Cuba

Jurado del premio Otros Territorios:

Jorge Iglesias, de Cuba

Jorge Lozano, de Colombia

Stanley Fogel, de Canadá

Jurado de guión:

Nicolás Ordoñez, de Colombia

Carolina Sangiorgi, de Argentina

Jurado de carteles:

Raupa Valdés, de Cuba

Felipe Travez, de Ecuador

Lesslie Ramírez, de México

Jurado del Sector de Industria:

Cristián Calónico, de México, director de los Estudios Churubusco

Luis Tejera, de Cuba.

Miranda Siriano, de Argentina

Michel Atalá, de Argentina

Sofía Rizo, Argentina

Federico Fernández, de Argentina

Jurado del premio Arrecife:

Fabio Zurita, de Argentina.

María Félix Morales, de Nicaragua

Sergio Benvenuto, de Cuba

Jurado Fipresci (Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica):

Juan Pablo Ruso, de Argentina

Zoraida Renjico, de Perú

Gabriel Hernández, de Perú

Jurado Signis (Asociación Católica Cubana para la Comunicación):

Carlos Mirondo, de España

Arístides O’Farrill, de Cuba

Naizún Araújo, de Cuba

Jurado del Premio Quijote:

Joao Pablo Macedo, de Portugal

Sandro Martínez, de España

Lázaro Alderete, de Cuba

Con el eslogan “Rodando cine”, en la emblemática sala Charles Chaplin de la capital se encenderán esta noche las luces para la inauguración del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, con la presentación de la película argentina Belén, de la realizadora Dolores Fonzi.

Hasta el 14 de diciembre, en la cita cinematográfica se proyectarán 222 filmes, de ellos 114 en la competencia por los premios Coral, el máximo galardón que otorga el evento.