Presentan al jurado del XLVI Festival de Cine de La Habana

La Habana.- Los integrantes del jurado de XLVI Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que acoge 114 cintas en concurso, se presentaron hoy en el Salón Vedado del Hotel Nacional de Cuba.
La directora del Festival, Tania Delgado, agradeció la participación de esas relevantes figuras de la cinematografía latinoamericana y del mundo, y los invitó a “disfrutar” de la selección de películas en competencia.
A continuación, Prensa Latina reproduce la lista de integrantes del jurado:
Jurado de largometraje de ficción:
Diego Corsini, de Argentina (presidente)
Thiago Lacerda, de Brasil
Elena Villarreal, de España
Omar Valiño, de Cuba,
Jurado de ópera prima:
Ignacio Catoggio, de Argentina (presidente)
Jean-Christophe Berjon, de Francia
Maritza Ceballos, de Cuba
Jurado de cortometrajes:
Lourdes De Los Santos, de Cuba (presidenta)
Milena Fiore, de Italia
Fernando Mateo, de Argentina
Jurado de documentales:
Elizabeth Rodríguez, de México (presidenta)
Martín Alberto, de Argentina
Gloria Rolando, de Cuba
Jurado de animación:
César Cabral, de Brasil (presidente)
Darmillamey Mendoza, de Honduras
Adanoy Lima, de Cuba
Jurado del premio Otros Territorios:
Jorge Iglesias, de Cuba
Jorge Lozano, de Colombia
Stanley Fogel, de Canadá
Jurado de guión:
Nicolás Ordoñez, de Colombia
Carolina Sangiorgi, de Argentina
Jurado de carteles:
Raupa Valdés, de Cuba
Felipe Travez, de Ecuador
Lesslie Ramírez, de México
Jurado del Sector de Industria:
Cristián Calónico, de México, director de los Estudios Churubusco
Luis Tejera, de Cuba.
Miranda Siriano, de Argentina
Michel Atalá, de Argentina
Sofía Rizo, Argentina
Federico Fernández, de Argentina
Jurado del premio Arrecife:
Fabio Zurita, de Argentina.
María Félix Morales, de Nicaragua
Sergio Benvenuto, de Cuba
Jurado Fipresci (Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica):
Juan Pablo Ruso, de Argentina
Zoraida Renjico, de Perú
Gabriel Hernández, de Perú
Jurado Signis (Asociación Católica Cubana para la Comunicación):
Carlos Mirondo, de España
Arístides O’Farrill, de Cuba
Naizún Araújo, de Cuba
Jurado del Premio Quijote:
Joao Pablo Macedo, de Portugal
Sandro Martínez, de España
Lázaro Alderete, de Cuba
Con el eslogan “Rodando cine”, en la emblemática sala Charles Chaplin de la capital se encenderán esta noche las luces para la inauguración del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, con la presentación de la película argentina Belén, de la realizadora Dolores Fonzi.
Hasta el 14 de diciembre, en la cita cinematográfica se proyectarán 222 filmes, de ellos 114 en la competencia por los premios Coral, el máximo galardón que otorga el evento.