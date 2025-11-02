EN VIDEO: Activan en Cuba Programa de Contingencias para distribuir alimentos a damnificados

La Habana.- El Ministerio de la Industria Alimentaria de Cuba, activó su Programa de Contingencias, para distribuir producciones, surtidos y materias primas, en provincias afectadas por el Huracán Melissa. Líneas de producción aseguran la ayuda alimentaria, a las familias damnificadas. La Operación es coordinada de conjunto con autoridades de los Consejos de Defensa de territorios orientales y cuenta con el apoyo del Ministerio del Transporte.