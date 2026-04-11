Campesinos cubanos denuncian bloqueo energético de Estados Unidos

La Habana.- En el contexto del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y del aniversario 65 de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), los campesinos cubanos participan en las Asambleas de Asociados. Durante este mes y el próximo, los encuentros constituyen espacios de denuncia contra el recrudecimiento del bloqueo estadounidense. Los productores advierten que el cerco imperial fue intensificado este año como nunca antes por el Gobierno de Estados Unidos, e incide en la agricultura nacional.