Desarrollan pruebas de categorización en el judo de Camagüey

Camagüey- Después de meses de preparación, los amantes del judo en Camagüey acuden al examen para optar por el grado inmediato superior. Dentro de los aspirantes están los entrenadores del alto rendimiento y también los de la base. Intervienen los involucrados en el judo para personas con discapacidad auditiva, así como miembros del Ministerio del Interior y una representación de los municipios de Carlos Manuel de Céspedes, Guáimaro y Nuevitas, en compañía de los de la cabecera provincial.

Los que se presentan luego de los exámenes, tendrán el aval suficiente para mostrar el nivel técnico-metodológico con el que cuentan y lo pondrán de manifiesto en su labor correspondiente a cada una de las categorías.

El tribunal quedó conformado por miembros de la Escuela de Cinturones Negros, encabezados por el máster en ciencias Edelio Rodríguez Serrano.

Ha sido un evento marcado por tres etapas fundamentales.

– La del examen teórico dividida en categorización para primero y segundo dan en una jornada, y luego tercero y cuarto.

– Los participantes también intervienen en un examen técnico.

– Llegaría la ejecución de practicantes de cata por un grado dan.

Uno de los valores que resulta fundamental para los involucrados en el proceso es el compañerismo. Aproximadamente cada dos años se realizan exámenes como estos, los cuales también tienen dentro de sus proyecciones aprovechar la masividad que existe en todas las categorías dentro del territorio de Camagüey y seguir el aporte hacia los centros nacionales del alto rendimiento.