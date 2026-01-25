Cuba denuncia amenaza de bloqueo naval de EE.UU.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, denunció las recientes filtraciones y especulaciones sobre la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump imponga un bloqueo naval en la isla para impedir el arribo de combustible.

El diplomático calificó esta pretensión como un asalto brutal contra una nación pacífica que no representa amenaza alguna para Estados Unidos, señalando que tales medidas son la prueba irrefutable de que las carencias económicas que enfrenta el pueblo cubano están principalmente provocadas y diseñadas desde Washington.

Recordó que figuras como Marco Rubio y John Bolton ya engañaron a Trump en 2019 para ordenar un bloqueo similar, acción que fue frenada en aquel momento por agencias de seguridad nacional que consideraron irresponsable y peligroso ese curso de confrontación injustificable.

La reactivación de estas amenazas en 2026 evidencia el recrudecimiento de una política hostil que busca el colapso energético del país mediante la piratería internacional. Esta advertencia se produce en un contexto de resistencia soberana del Sur Global frente al unilateralismo agresivo de la administración republicana.

Cuba sostiene que un bloqueo naval viola flagrantemente el Derecho Internacional y los principios de navegación en aguas internacionales. Al denunciar estas maniobras, la cancillería cubana reafirma que la dignidad de su pueblo no será doblegada por tácticas de asfixia económica, mientras insta a la comunidad internacional a rechazar estas acciones que ponen en riesgo la estabilidad del Caribe y la seguridad de las naciones que defienden su autodeterminación.

Por su parte, días pasados el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció ante el cuerpo diplomático acreditado en La Habana el incremento de las amenazas y agresiones de Estados Unidos contra la soberanía de la isla. Durante el encuentro, el diplomático alertó que, tras la agresión militar y el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero, Washington arreció sus intentos de desestabilización en la región.

Rodríguez expuso que estas acciones representan un riesgo inminente para la estabilidad de los gobiernos soberanos, mientras la administración de Donald Trump utiliza plataformas como Truth Social para anunciar el corte de suministros de petróleo y financiamiento, en un intento deliberado por asfixiar la economía nacional.

Las declaraciones del mandatario estadounidense, quien afirmó cínicamente que Cuba parece lista para caer tras el ataque a Venezuela, fueron calificadas por La Habana como una violación flagrante de los derechos humanos y del Derecho Internacional. Cuba exhortó a la comunidad internacional a pronunciarse con firmeza contra estas medidas coercitivas que buscan alterar el orden político interno mediante el hambre y la carencia.

En este contexto de asedio, el Gobierno cubano recordó que la agresión yanqui en territorio venezolano cobró la vida de 32 miembros de la seguridad presidencial, mártires que simbolizan la resistencia del Sur Global frente al fascismo y la imposición de la fuerza, como muestra de solidaridad inquebrantable con el pueblo venezolano y en rechazo a las incursiones militares.

El canciller Rodríguez reiteró que la nación caribeña defenderá su independencia y soberanía por encima de cualquier presión externa, reafirmando que la dignidad de la Revolución no aceptará chantajes de una Casa Blanca que hoy privatiza el derecho internacional. Con este posicionamiento, Cuba se consolida como un bastión de resistencia que no cederá ante las pretensiones de un nuevo orden colonial en el Caribe.