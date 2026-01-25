Cuba celebra el Día del Trabajador Alimentario

La Habana.- El secretario de organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales, congratuló hoy a los trabajadores alimentarios del país en su día.

«Felicitamos a todos los que en este sector dan lo mejor de sí para sobreponerse a las dificultades», expresó mediante un post de la red social X.

El 25 de enero de 1971 fue declarado como el Día del Trabajador de la Industria Alimentaria durante la jornada de celebración del Primer Congreso Nacional del Sindicato del sector, donde el comandante en jefe Fidel Castro Ruz llamó a fortalecer el trabajo del gremio.

La historia de la industria alimentaria en Cuba está entrelazada con tradiciones, técnicas y alimentos que han perdurado a lo largo del tiempo, a pesar de los desafíos económicos y el bloqueo estadounidense. Los cubanos continúan esforzándose por preservar y mejorar su identidad culinaria.