Anuncian en Cuba próxima edición de Coloquio Patria

La Habana.- La quinta edición del Coloquio Internacional Patria se realizará en Cuba del 16 al 18 de abril próximo, con el propósito de fortalecer las redes de resistencia y consolidar la comunicación al servicio de los pueblos. Así se anunció hoy en el acto central por el Día de la prensa cubana.

En la actividad, el vice jefe del departamento ideológico del Partido Comunista de Cuba, Luis Morlote, denunció que el bloqueo tecnológico y económico es una forma de censura y una violación a los derechos de Cuba al desarrollo y a la soberanía.

Denunciar ese cerco, enfrentarlo con inteligencia y creatividad es parte de nuestra responsabilidad como comunicadores, apuntó.

Señaló que los desafíos de esta nación antillana son inmensos, pues la guerra comunicacional no cesa mientras el cerco se recrudece, los recursos son mucho más escasos, pero -afirmó- hay algo que nadie podrá quitarnos, la pasión por la verdad que Martí puso en el centro de su proyecto periodístico, y esa pasión vivida con la intensidad que el momento exige, es la que nos permitirá seguir adelante, recalcó.

Afirmó que la prensa cubana ha sido y será siempre solidaria con la lucha de los pueblos por su liberación del imperialismo colonizador, y está llamada a ser, en estos tiempos difíciles, un faro de veracidad.

Eso implica contar las dificultades con honestidad, pero también visibilizar las soluciones que el pueblo encuentra cada día para sobreponerse a la adversidad, denunciar lo que está mal, pero divulgar también lo positivo, en la confianza de que ese otro mundo mejor es posible, y el periodismo tiene un papel que jugar en su construcción.

El Coloquio Internacional Patria surgió con el propósito de articular proyectos de comunicaciones emancipadores frente a los modelos dominantes que utilizan los medios para fomentar el odio, la mentira y la confrontación entre los pueblos.

En su cuarta edición estuvo dedicado al Aniversario 20 de Telesur, y reunió a más de 400 participantes provenientes de 50 países.

