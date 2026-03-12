Ambiente de los familiares en el Clásico Mundial de Béisbol

Camagüey- La familia del béisbol en Camagüey por estos días estuvo pendiente de la actuación de los peloteros cubanos en el sexto clásico mundial.

De conjunto con los aficionados y peloteros de antaño que han tenido la experiencia de participar en las primeras ediciones de estos eventos, generan un debate sobre el resultado definitivo del representativo nacional.

La madre del lanzador Josimar Cousin, mantuvo siempre la fe en que su hijo podía dar el paso y representar a la mayor de las Antillas.

“Hablaron con él y dió el paso al frente como cubano que es; se puso de acuerdo con la Federación y gracias a dios está con el equipo”

Los sacrificios de Lionel Moas Jr. han andado los resultados esperados para él y así lo confirma su progenitora Yudenia Acevedo.

“Tuvo muchos tropiezos; había quienes confiaba y quienes no, damos gracias a eso porque parece que fue lo que lo hizo fortalecerse, y empeñarse en que se llegaba”

Es este un espectáculo deportivo que siempre rememora a los que tuvieron el chance de tener actuaciones relevantes .

Uno de esos casos es el de Vicyohandri Odelín quien, de seguro en el encuentro entre Puerto Rico y Cuba en la noche de este lunes tuvo sentimientos encontrados.

“Tuve privilegio de participar en el primer Clásico, fueron un juego bien, peleados y es innegable la calidad de los rivales; salimos a jugar béisbol, hicimos el trabajo”.

Aunque están pendientes de la salida de cada uno de sus hijos, celebran la actuación de los demás integrantes del conjunto y hacen suyas las acciones positivas de la novena en el deseo de que avance lo que más pueda dentro del principal evento a nivel mundial del deporte de las bolas y los strikes.