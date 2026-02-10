10 de febrero de 2026
¿Cómo encajan toDus, Picta y Apklis en el contexto actual de Cuba?

La Habana.- En medio de la escalada de agresiones de Estados Unidos y del bloqueo energético que sufre #Cuba, quizás como nunca antes, la población necesita alternativas digitales propias, soberanas y accesibles.. En este contexto, cobran especial relevancia tres plataformas desarrolladas por la Empresa Z17.

