Impulsa transformación digital Proyecto de Desarrollo Local camagüeyano (+ audio)

Camagüey- El Proyecto de Desarrollo Local co-Lab Camagüey trabaja en el cumplimiento de las metas del eje de la innovación que incluye la Agenda digital 2030.

El proyecto atribuye gran peso a la capacitación, incluyendo la participación del ciudadano, quien se apropia de muchas herramientas útiles.

Reynaldo Alonso Reyes, líder del proyecto, comentó sobre la Jornada por la transformación digital de la Unión de Informáticos de Cuba, una oportunidad para mostrar los avances investigativos en este campo.

co-Lab Camagüey ha impactado en diversos sectores como cultura, patrimonio, ciencia y tecnología y educación. En 2024 este PDL fomentó el apoyo a 18 emprendedores a través de programas de incubación y aceleración, facilitando la concreción de ideas innovadoras y su entrada al mercado por parte de estos actores.

Cuba cuenta con cinco laboratorios de innovación, entre los que destaca el de Camagüey. Estos centros representan una plataforma clave para materializar los objetivos de la Agenda digital cubana.