En Camagüey, el tributo a Martí tuvo rostro de niño

Camagüey- Camagüey amaneció vestido de colores y entusiasmo con el desfile martiano de los pioneros. Estudiantes de diferentes centros escolares, acompañados por maestros, padres y vecinos, llenaron las calles para celebrar el aniversario 173 del natalicio de José Martí.

Los vitoreos y rimas hicieron sentir al Apóstol presente entre la multitud, mientras personajes de su literatura infantil cobraban vida en los disfraces de los más pequeños, recordando que Martí escribió para los niños porque en ellos veía el porvenir.

Tras el desfile, la jornada continuó con el acto provincial de la OPJM, donde se rindió homenaje al más universal de los cubanos y se destacó la conexión entre su pensamiento y la obra del Comandante en Jefe Fidel Castro.

En la ocasión fueron reconocidos con la distinción “28 de enero” pioneros y guías destacados de los colectivos escolares, símbolo del compromiso de las nuevas generaciones con la memoria martiana.

La jornada concluyó con la certeza de que el ideario martiano sigue vivo en cada gesto de los pioneros y en la fuerza de una comunidad que, generación tras generación, encuentra en Martí inspiración y guía para el presente y el futuro de Cuba.