Homenaje de Cuba a José Martí en el 173 aniversario de su natalicio

En el aniversario 173 de su natalicio, Cuba rinde homenaje al Apóstol José Martí, y su palabra vuelve a levantarse como un llamado a la dignidad y a la defensa de la Patria.

En el ejemplo del Apóstol se cimentó la lucha permanente contra el imperialismo. Una lucha encabezada por el Comandante Fidel Castro, cuyo centenario estamos conmemorando, y que condujo a la victoria del Primero de enero de 1959.

Hoy, cuando Cuba enfrenta desafíos que ponen a prueba su resistencia y su identidad, el legado de José Martí es una fuerza que nos empuja a la defensa de lo que somos.