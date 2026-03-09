» El rocío del aire»: Un viaje por los símbolos de Lasseria

Camagüey- El versátil artista Oscar Lasseria presenta en Camagüey la exposición «El rocío del aire, un gesto del pasado al presente», una muestra que reúne obras pertenecientes a reconocidas series de su autoría como El silencio de los ruiseñores, Amor, amor y Papoloteros o los arlequines.

La galería Amalia, situada en la sede del Fondo Cubano de Bienes Culturales, acoge esta propuesta conceptual donde convergen múltiples símbolos. En sus piezas, creadas con técnica mixta sobre lienzo y madera, la mujer, el pez y la armadura se convierten en vehículos de relatos pictóricos que invitan al espectador a la reflexión.

Considerado uno de los representantes de la vanguardia artística en el territorio, Lasseria vuelca en esta exhibición sus grandes pasiones creativas: la cerámica, la pintura y el hierro. Con más de cinco décadas de trayectoria en las artes visuales, el creador continúa tejiendo metáforas poéticas que dialogan entre el pasado y el presente.