El retador de abdominales de Camagüey

Camagüey- Francisco Pérez Rodríguez —apodado por mi colega Félix Anazco Ramos como el “hombre bisagra “— desde hace unos años atesora marcas de abdominales que trascienden en su provincia natal.

En la actualidad ha elevado su récord personal por encima de los 4.000.

“En la condición física en la que me encuentro, pienso que puedo superar ese registro”

Motivaciones especiales, le adentraron en un mundo del cual desconocía.

“Mi padre falleció a los 70 años de cáncer, entonces quise llegar hasta los 3000 en un evento que tuvo como sede a la sala polivalente; a esa cifra, le añadí el número de años de la vida de él y de esa manera les rendí homenaje”

A sus 62 tiene marcas por superar y afirma prepararse para el reto.

Este pasatiempo, sin duda ha marcado una parte importante de su vida, a la cual se han sumado familiares y amigos como testigos y acompañantes. Por lo pronto, lanzó la promesa de hacer una demostración como las que tuvo cuando sus cifras eran de 3.000 o más.