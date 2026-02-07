8 de febrero de 2026
Provincias cubanas fortalecen preparación en el Día Nacional de la Defensa

Provincias fortalecen preparación en el Día Nacional de la Defensa

La Habana.- Las acciones por el Día Nacional de la Defensa estuvieron encaminadas a perfeccionar la doctrina de la guerra de todo el pueblo y elevar la capacidad de respuesta y la preparación combativa de los participantes. Tenemos el informe de lo ocurrido en las provincias de Camagüey, Guantánamo, Pinar del Río, Villa Clara y el municipio especial de Isla de la Juventud.

