El culto a la esfera negra

Hace pocos días visualicé en TikTok un video donde una mala acción, personificada en una esfera negra, se convertía en una cadena de cientos de estos elementos. Cada uno de los protagonistas, a partir de una actitud fea, transfería ese sentimiento a alguien más como una plaga social. Todo terminaba cuando alguien pintó el geométrico elemento de color amarillo; reconocido dentro de la colorimetría como una tonalidad de la felicidad.

Este audiovisual es un reflejo de la realidad actual, y la cubana se acerca peligrosamente a la cotidianidad

Extendido en el mundo es la concepción de lo servicial y atento de los cubanos. Esta buena «fama» trasciende las generaciones, y es casi un estereotipo positivo tanto como que todo cubano sabe bailar bien. Pero en los últimos tiempos, nuestra sociedad experimenta matices negros en ese cuento feliz.

La vida económica y social ha cambiado mucho; a veces pareciera que hemos perdido muchas cosas en poco tiempo. En honor a la verdad, quizás poco ápice de felicidad queda en alguien enfrentado día a día al trasporte, obtención de alimentos, resolución de trámites o tareas hogareñas, por solo citar algunas de las batallas diarias; esto por no hablar de la situación electroenergética actual que transversa todos los planes.

Cada una de esas situaciones se van convirtiendo en esferas negras rodadas de unos a otros, y algunas de ellas crecen de gran tamaño. A veces, todo queda resumido a la ley del más fuerte o del que pueda resolver primero.

La aptitud de la vida muchas veces se resume a su calidad, y si esta última se ve afectada todo comienza a mirarse de manera diferente. Sin embargo, se impone la pregunta ¿ a donde vamos a parar entonces?…

Qué pasa si cada médico atiende con desdén a sus pacientes; un maestro lleva sus frustraciones constantemente al aula; un obrero no hace bien su trabajo, a pesar de tener los pocos recursos disponibles; esto son solo ejemplos que pueden replicarse a cualquier área.

La vida y aptitudes se resume muchas veces a la economía, pero no siempre es la razón. En muchos lugares a pesar de tener los recursos o la posibilidad de una gestión, todo se encarece. Y entonces, la famosa bolita negra empieza a crecer y rodar hacia todos.

En muchos espacios ya no se practica la cortesía, la buena forma al hablar, la educación ambiental y el compañerismo. Y esas no son siempre hijas de la economía, si no de la moral. Lo financiero define, pero no determina en todos los casos.

Afortunadamente todavía no todo está perdido. Existen quienes aún se resisten a perder su humanidad social y personal, todo ello a pesar de padecer las mismas necesidades, o incluso más encarecidas. Todavía se pueden apreciar gestos solidarios en espacios públicos y laborales; sin embargo, es cada vez más preocupante que algo habitual se convierta quizás en una excepción.

A dónde irá a parar una sociedad reconocida por su educación en el amplio sentido de la palabra. Vivimos y convivimos en tiempos difíciles, eso está claro. Afrontamos día a día con heridas frescas como la economía familiar, la emigración, disponibilidad de servicios básicos, etc.

No obstante, si la buena costumbre se pierde por completo, estaremos perdidos. Las bonitas negras cotidianas seguirán molestando en el zapato quizás por un tiempo, por tanto, tratemos de sumar algunas amarillas a nuestra realidad cubana.