Ratifican compromiso con la Patria y la defensa de la soberanía (VIDEO)

La Habana.- Autoridades de Cuba destacan hoy las movilizaciones por el Primero de Mayo en todo el país, como muestras del compromiso de los trabajadores con la Patria y con la defensa de la soberanía.

El Primer Ministro, Manuel Marrero, quien encabezó la marcha en la provincia de Matanzas, resaltó en X las motivaciones de los miles de participantes: por la paz, por la soberanía, contra el bloqueo y todas las amenazas.

Marchamos porque Cuba no se rinde y no conoce otro camino que el de la victoria, añadió.

Por su parte, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, señaló que el pueblo reafirmó en cada calle y plaza su respaldo al Partido, el Gobierno y los dirigentes, frente a las actuales amenazas y el cerco energético estadounidense.

El titular de Salud, José Ángel Portal, afirmó en la misma red social que los trabajadores cubanos celebran este Primero de Mayo con la convicción de que la unidad es la mayor fortaleza ante los desafíos.

Cada trabajador, desde su puesto laboral, es un sostén único e imprescindible para el hacer del país, subrayó.

El acto central por el Día Internacional de los Trabajadores se celebró en la Tribuna Antimperialista José Martí, encabezado por el líder de la Revolución, General de Ejército Raúl Castro, y el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, y con la participación de miles de capitalinos que marcharon por diversas arterias hasta la emblemática plaza.

Este pueblo demostró, frente al enemigo que lo amenaza y agrede, que La Patria Se Defiende y que jamás entregará las banderas de la soberanía y la independencia, refirió en X el Partido Comunista de Cuba.