La IA podría «volverse contra los humanos», según célebre informático

El célebre informático Yoshua Bengio, pionero de la inteligencia artificial (IA), considera que esos sistemas podrían llegar a «volverse contra los humanos», según lo declaró durante una entrevista concedida este jueves a CNBC en el marco de la cumbre One Young World, celebrada en Montreal (Canadá).

«Es realmente importante proyectarnos hacia un futuro en el que tengamos máquinas tan inteligentes como nosotros, en muchos aspectos, y lo que eso significaría para la sociedad», explicó. «La inteligencia da poder. Entonces, ¿quién va a controlar ese poder? Tener sistemas que saben más que la mayoría de la gente puede ser peligroso en las manos equivocadas y crear más inestabilidad a nivel geopolítico», añadió.

Asimismo, señaló que si esto ocurriera en cinco años, no estaremos preparados, argumentando que carecemos de métodos para asegurarnos de que estos sistemas no perjudiquen a las personas o no se vuelvan contra ellas. «No sabemos cómo hacerlo», admitió Bengio.

«Si creamos entidades que son más inteligentes que nosotros y tienen sus propios objetivos, ¿qué significa eso para la humanidad? ¿Estamos en peligro?», continuó. «Todas estas son preguntas muy difíciles e importantes, y no tenemos todas las respuestas. Necesitamos mucha más investigación y precaución para mitigar los potenciales riesgos», concluyó.

(Tomado de: RUSIA TODAY)