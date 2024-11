Efectúan boxeadores camagüeyanos peleas previas a compromisos nacionales (+ Resultados)

Camagüey- Poco más de diez peleas de boxeo animaron la jornada vespertina en la academia provincial de la disciplina Vietnam Heroico.

Las primeras y segundas figuras en cada división ocuparon las esquinas rojas y azules, un espacio donde también actuaron peleadores en ascenso, provenientes de la Escuela de Iniciación Deportiva.

Ariel Castro tuvo el mayor protagonismo al poner fuera de combate a Nelson William, hermano del pugilista de igual nombre, en la división de los 71 kilogramos. Dos retadores pusieron también punto final a sus peleas antes del sonido de la campana por indicación del árbitro; son los casos de Cristian Estrada sobre Anthony Hinojosa en el mismo inicio del combate de los 48 kilos, y el prometedor Erick Castillo impactó con su puño izquierdo a Christian López en el tercer asalto de los superpesados.

Tres de los cotejos concluyeron por votación dividida de los jueces y cinco fueron unánimes.

De los enfrentamientos, dos correspondieron al sexo femenino y entre las ganadoras estuvo Norelis Sánchez, primera medallista camagüeyana a nivel nacional.

Camagüey mantiene para el mes de diciembre las celebraciones del segundo torneo nacional para las damas a partir del día 11 y la octava edición de la Serie Nacional para hombres, el 15, donde sus escuadras aspiran a resultados sobresalientes.

Resultados:

1- 50 kg (f) Agnés Saasa vs. Yurenia Rodríguez 0-3

2- 48 kg (m) Cristian Estrada vs. Anthony Hinojosa (ganó el primero por RCC en el primer asalto)

3- 52 kg (f) Norelis Sánchez vs. Natasha Hernández 3-0

4- +92 kg (m) Christian López vs. Erick Castillo (ganó el segundo por RCC en el tercer asalto)

5- 51 kg (m) Damián Estrada vs. Yoe Martínez 3-0

6- 80 kg (m) Harold Ramírez vs. Lázaro Camejo 2-1

7- 57 kg (m) Kevin Ponce vs. Liam Navarro 0-3

8- 60 kg (m) Kleiber Márquez vs. José Martínez 2-1

9- 63,5 kg (m) Yormel García vs. Dael Brown 0-3

10- 71 kg (m) Ariel Castro vs. Nelson Williams (ganó el primero por fuera de combate)

11- 71 kg (m) Javier Herrera vs. José Freyre 1-2

12- 92 kg (m) Adrián Charles vs. Karel Simón (gana el segundo por no presentación de su oponente)