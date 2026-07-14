14 de julio de 2026
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Cuba implementa protocolos para la recuperación del SEN

Canal Caribe01 minutos
Cuba implementa protocolos para la recuperación del SEN

La Habana.- A las 11:05 minutos de este martes 14 de julio ocurrió otra desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). De acuerdo con informaciones de la Unión Eléctrica, la salida imprevista de la Unidad número Uno de la Felton provocó la salida del SEN. Para conocer detalles sobre el tema, establecemos contacto con el periodista Bernardo Espinosa.

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