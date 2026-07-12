Modernismo y romanticismo: tendencias literarias debatidas en el Festival Songoro Cosongo 2026

Camagüey- El café literario Motivos de Son acogió la peña «Isla en mi cuerpo», como parte del Festival Nacional de Poesía Songoro Cosongo 2026, que se desarrolla estos días en la ciudad de Camagüey.

La cita, conducida por la escritora Marta Núñez, tuvo como invitado especial al joven autor tunero Sandro Lobro, quien presentó su libro Polaroid, escrito en verso libre y galardonado en el concurso nacional En Girasol Sediento, celebrado en Cienfuegos. La obra recoge experiencias de distintas generaciones, enlazadas por vivencias comunes pese a la distancia temporal.

Además de la poesía, Lobro incursiona en la narrativa, con dos libros de cuentos publicados y dos novelas en proceso. «La poesía es lo que te nazca», afirmó al referirse a sus principales motivaciones, centradas en temas existenciales, el amor y problemáticas sociales.

Originario de una ciudad que ha visto surgir importantes voces de la literatura cubana contemporánea, el escritor destacó la fuerza de la creación actual, marcada por jóvenes que producen obras complejas en tiempos difíciles.

El encuentro propició un debate sobre las tendencias de la literatura cubana contemporánea, donde confluyen influencias del modernismo y un resurgir del romanticismo, poco frecuente en la isla en las últimas décadas.