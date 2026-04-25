Peñas deportivas: de aficionados a practicantes

Camagüey- Los miembros de las peñas deportivas por un momento pasan de aficionados que apoyan a los equipos en los estadios a practicantes directos.

Así lo ponen de manifiesto los participantes en la copa Miguel Cuevas donde la competitividad y la recreación son también protagonistas.

El número de equipos participantes es un poco menor. El esfuerzo es parejo para los que toman acción que tratan de hacerlo bien desde la función que les toca.

Una de las representaciones que toman parte, es la de la fábrica de ron Puerto Príncipe a través de su peña deportiva. Así lo refiere su mentor Karen Lastre Cedeño.

De los equipos que mayor prestigio dan al evento está conformado por glorias deportivas, cuyos integrantes se agrupan en una peña que se nombra igual que la copa.

Como un momento sagrado de la semana, tienen los domingos para el desarrollo del calendario, el cual concluye y vuelve a empezar y mantiene activos a los participantes, que en su mayoría tienen juventud acumulada.