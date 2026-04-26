ENPA Camagüey, primera estatal MIPYME de Cuba, impulsa nuevas oportunidades agropecuarias

Camagüey- En un paso significativo hacia la modernización empresarial y la adaptación a los nuevos modelos de gestión económica del país, la Empresa Nacional de Proyectos de la Agricultura (ENPA) en Camagüey formalizó su inscripción en el Registro Mercantil como MIPYME estatal, convirtiéndose en la primera de las 16 entidades de su tipo en Cuba en asumir esta condición.

La transformación representa una oportunidad estratégica para fortalecer la eficiencia institucional, agilizar procesos administrativos y ampliar capacidades operativas en función del desarrollo agropecuario y territorial.

Luis Norberto Díaz Gómez, director de la MIPYME ENPA Camagüey SURL, explicó que la misión fundamental de la entidad consiste en garantizar la estabilidad del sistema inversionista de la agricultura. “Somos los que diseñamos, los que llevamos la inversión hasta el final y también prestamos todo el servicio de permisología”, señaló.

Mayor autonomía para impulsar inversiones

La nueva condición jurídica permitirá a la empresa mayor flexibilidad en procesos comerciales, contrataciones y gestión financiera, además del acceso a beneficios y programas concebidos para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas estatales.

Uno de los impactos más inmediatos será la capacidad importadora directa de equipos y recursos necesarios para proyectos estratégicos.

“Va a tener un impacto directo sobre las inversiones en la provincia de Camagüey porque vamos a tener la capacidad importadora de todos los equipos y medios que se vayan a utilizar, tanto en los sistemas de riego como en los diseños que nosotros hagamos”, precisó Díaz Gómez.

Añadió que ello permitirá mayor rapidez en la ejecución de obras, así como beneficios económicos para el territorio mediante el aporte tributario local y el pago a la ONAT desde la propia provincia.

Servicios más allá del sector agropecuario

Aunque su esencia está vinculada al sistema agrícola, la ENPA Camagüey posee personal altamente calificado que le permite extender servicios a otros organismos y sectores.

“También podemos hacer trabajos en la parte de arquitectura de la ciudad de Camagüey y prestar servicios a terceros, como lo hacemos constantemente con la pesca, el lácteo y otros organismos”, destacó su director.

La experiencia acumulada por los especialistas de la entidad ha incidido directamente en la transformación de comunidades y en el desarrollo de infraestructuras productivas de relevancia para la provincia.

Proyectos estratégicos con sello camagüeyano

José L. Nicado García, especialista superior de proyectos, recordó entre las principales experiencias el programa PRODEGAN, enfocado en el desarrollo ganadero de cuatro municipios camagüeyanos.

Igualmente mencionó proyectos ejecutados para la pesca, entre ellos Estrella Roja, así como acciones en la presa de Santa Cruz, relacionadas con el alevinaje.

“Todo el desarrollo del arroz parte de aquí, igual que el desarrollo del cítrico n Sierra de Cubitas, con todos sus sistemas de riego”, afirmó.

Actualmente, subrayó, la nueva etapa exigirá mayor gestión y capacidad de búsqueda de recursos propios.

“Ya los recursos no van a venir de La Habana, tenemos que buscarlos nosotros y trabajar duro”, expresó.

Capital humano como principal fortaleza

La prestación de servicios técnico-profesionales de proyección, consultoría, diseño e ingeniería en los sectores agropecuario y forestal se sustenta en un sistema integrado de gestión y en un colectivo con alta preparación.

La mayor área de la entidad es el grupo de diseño, integrado por 29 proyectistas.

Dalgis Hernández Vidot, jefa de ese grupo, explicó que el equipo se divide en tres áreas fundamentales: obras civiles, desarrollo y riego.

“Nuestros especialistas tienen un amplio conocimiento, llevan muchos años trabajando en la entidad y son personas muy preparadas”, aseguró.

Innovación energética y nuevos negocios

En correspondencia con las necesidades actuales del país, la MIPYME estatal incursiona también en proyectos asociados al cambio de matriz energética y la energía renovable.

Raidel Vidal González, especialista A integral en obras civiles, informó que la empresa trabaja en diseños para clientes del sector agrícola afectados por la situación energética nacional.

Entre los primeros proyectos mencionó acciones con la Empresa Agroindustrial de Granos Ruta Invasora para el secadero La Lima, así como trabajos con delegaciones provinciales y municipales de la Agricultura, bajo nuevas modalidades de contratación.

Además, en la propia entidad fue instalado un sistema fotovoltaico de cinco kilowatts que garantiza la continuidad laboral de los proyectistas en momentos críticos.

“Se necesita producir y hoy una de las soluciones más viables es la energía fotovoltaica”, afirmó.

Mirada al futuro

La conversión de ENPA Camagüey en MIPYME estatal refuerza su compromiso con la transparencia administrativa, el control interno —en correspondencia con la Resolución 60/2011— y la innovación en los servicios de ingeniería agroindustrial.

Entre los próximos pasos figuran la capacitación del personal en normativas para MIPYMES, el perfeccionamiento de los sistemas de control interno y la articulación con otras entidades para impulsar proyectos estratégicos.

Con esta renovación, la ENPA Camagüey se posiciona como una empresa más dinámica, moderna y alineada con los programas de desarrollo local y los polos productivos que demanda la provincia.