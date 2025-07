Gradúa escuela pedagógica de Camagüey nueva generación de docentes

Camagüey- La Escuela Pedagógica Nicolás Guillén Batista de Camagüey celebró con orgullo su duodécima graduación, un hito que marca doce años de formación de maestros comprometidos con la educación cubana.

Con 237 graduados de todos los municipios camagüeyanos, el acto reunió a egresados, familiares, profesores y autoridades educativas, quienes celebraron el logro de estos nuevos profesionales de la enseñanza.

La ceremonia, realizada en La Plaza de la Revolución Ignacio Agramonte Loynaz, destacó el esfuerzo y la dedicación de los graduandos a lo largo de sus años de estudio. Se reconocieron las trayectorias académicas más sobresalientes; premiación a la excelencia estudiantil en diversas áreas, actividades extracurriculares y el compromiso social demostrado durante su formación.

Idilma Colombí Espada, Doctora en Ciencias, en su discurso, hizo un llamado a los nuevos maestros y profesores a asumir con responsabilidad su rol en la sociedad, recordándoles la importancia de su labor en la formación de las futuras generaciones.

Los graduandos, por su parte, expresaron su entusiasmo por iniciar su carrera profesional, demostrando una gran motivación por contribuir al desarrollo educativo de la provincia.

«Me siento orgullosa de haber cumplido el sueño de enseñar y educar. Han sido cuatro años de esfuerzo y dedicación, no solo he aprendido a como desempeñarme como profesional del magisterio sino que la escuela ha sido mi casa, mi familia. Me incliné por ser profesora de Física porque es una ciencia que además de ser muy compleja, estudia todo los fenómenos de la naturaleza. Me siento satisfecha de ser lo que siempre anhelé y de ser profesora de la enseñanza secundaria en la especialidad de física y aportar mis conocimientos en el aula y a la Revolución que hoy en día agradezco», acotó Elizabeth Cervantes Santana, mejor graduada de esta promoción .